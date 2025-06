Chivu cambia il futuro di Frattesi: saltano le gerarchie

Si prevedono importanti cambiamenti all’interno dell’organico nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu. L’approdo del tecnico rumeno alla guida dell’Inter, infatti, va a ripristinare quasi da zero le gerarchie della rosa. Calciatori che con Simone Inzaghi hanno avuto meno spazio, dunque, avranno la possibilità di mettersi in mostra e cambiare la propria storia in questo club.

Su tutti, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, è questo il caso di Davide Frattesi. Il centrocampista era quasi ai ferri corti con Simone Inzaghi, come dimostrato dalla litigata avvenuta in finale di Champions League. Dopo aver chiesto la cessione a gennaio, l’ex Sassuolo sarebbe certamente finito sul mercato questa estate.

Con Chivu in panchina, invece, lo stesso Frattesi potrebbe rimettere tutto in discussione. Il centrocampista potrà dimostrare di essere un titolare di questa Inter e cancellare le voci sull’addio. Il classe 1999 sta bene all’interno del gruppo e col giusto minutaggio non avrebbe alcun motivo per chiedere la cessione. Vedremo, dunque, quale sarà lo spazio che gli verrà riservato in questo Mondiale e quali saranno soprattutto i pensieri del suo nuovo allenatore.

Così come Frattesi, altri calciatori che possono beneficiare del cambio in panchina sono Carlos Augusto e de Vrij. Entrambi non erano considerati titolarissimi con Inzaghi, ma potrebbero guadagnare posizioni con Chivu. In tal caso, a perdere terreno sarebbero Dimarco e Acerbi, mai messi in discussione sotto la gestione Inzaghi.