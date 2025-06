“Sicuro partente”: colpo di scena all’Inter

Manca sempre meno all’esordio dell’Inter al Mondiale per Club, in programma mercoledì 18 giugno alle 3.00 del mattino (orario italiano) contro i messicani del Monterrey. Grande curiosità intorno a quella che sarà la prima formazione di Cristian Chivu, con i due nuovi acquisti Petar Sucic e Luis Henrique in lizza per una maglia da titolare.

Il tecnico rumeno dovrà far fronte anche a diverse defezioni, a partire dal centrocampo. Calhanoglu salterà sicuramente il primo incontro, mentre Frattesi è rientrato affaticato dagli impegni con la Nazionale. Proprio l’ex Sassuolo spera di poter recitare un ruolo da protagonista con il nuovo allenatore, contrariamente a quanto avvenuto con Simone Inzaghi.

Questa mattina, a tal proposito, La Gazzetta dello Sport ha riportato alcuni retroscena legati a Frattesi. Secondo la rosea, infatti, il centrocampista sarebbe stato un “sicuro partente” con la permanenza di Inzaghi in panchina: “Non c’era possibilità alcuna che l’accoppiata Frattesi-Inzaghi potesse andare ancora avanti, la discussione alla fine della partita di Monaco col Psg era solo l’ultima dimostrazione del malessere del centrocampista”.

Con Chivu, invece, le cose potrebbero cambiare. Non solo perché Frattesi si sente parte integrante del gruppo ed è legato da una grande sintonia con il resto dei compagni, ma anche perché spera di poter guadagnare posizioni con la nuova guida tecnica.