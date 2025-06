I DUE talenti che possono esplodere nell’Inter di Chivu

L’Inter di Cristian Chivu sta per esordire dopo appena pochi giorni di lavoro. Come ribadito dal tecnico nella conferenza stampa di presentazione, è importante chiudere bene questa stagione disputando un gran Mondiale per almeno due ragioni. La prima per ben figurare in una competizione internazionale così importante, la seconda per lasciarsi alle spalle le scorie della finale di Champions League.

Le motivazioni di certo non mancano, così come i presupposti per assistere a delle novità interessanti in questa Inter versione Mondiale. Oltre ai due nuovi innesti Petar Sucic e Luis Henrique, altri calciatori vorranno da subito mettersi in mostra. In particolare, come ricordato dal Corriere dello Sport, due giovani talenti cercheranno di mettere Chivu in difficoltà per guadagnarsi la riconferma nell’organico.

Stiamo parlando di Valentin Carboni e Pio Esposito. L’argentino rientra da un brutto infortunio al ginocchio che gli ha fatto perdere l’ultima stagione, ma ha svolto tutti gli allenamenti in gruppo ed è pronto per ritagliarsi il suo spazio. Il centravanti italiano, invece, sta svolgendo un lavoro personalizzato per smaltire un problema al ginocchio, ma dovrebbe tornare a disposizione per la gara con il River Plate.

Entrambi sono stati allenati da Chivu in Primavera e conoscono bene il nuovo allenatore dell’Inter, una ragione in più per convincerlo a puntare su di loro anche la prossima stagione. L’impressione è che, salvo colpi di scena, il club nerazzurro deciderà di tenere in rosa solamente uno tra Carboni ed Esposito, anche a fronte delle numerose richieste di mercato già ricevute.