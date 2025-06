“Blitz per Calhanoglu a Istanbul”: cosa sta succedendo

Aumenta di ora in ora la preoccupazione in casa Inter sul fronte Hakan Calhanoglu. Sono infatti giorni particolarmente bollenti per il futuro del centrocampista turco, sempre più tentato dalle sirene attraenti del Galatasaray. A spingere verso un suo trasferimento è soprattutto il suo agente Gordon Stipic, attualmente a Istanbul per valutare l’offerta in arrivo.

Quest’oggi, stando a quanto riportato Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, è previsto un incontro l’agente di Calhanoglu e il Galatasaray. Il club turco vuole innanzi tutto capire le intenzioni del centrocampista, ma anche quelle che saranno le pretese economiche dell’Inter per lasciarlo partire.

Queste le ultime: “È previsto a breve a Istanbul un incontro tra l’agente di Hakan Calhanoglu e il Galatasaray per valutare le intenzioni del giocatore, il prezzo… Nessuna decisione o offerta ancora. Tuttavia, il Galatasaray sa che Calhanoglu è un grande tifoso del club e, secondo 433, potrebbe immaginare un trasferimento. Il Galatasaray incontrerà il campo del giocatore, ma in questa fase, l’attenzione rimane concentrata su Victor Osimhen”.