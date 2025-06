Chi è Sampaio, l’arbitro di Monterrey-Inter per l’esordio Mondiale

Sta per scadere il conto alla rovescia verso il debutto dell’Inter nel nuovo Mondiale per Club Fifa. I nerazzurri saranno impegnati subito in una sfida per niente semplice contro il Monterrey di Sergio Ramos, una squadra ricca di talento e calciatori con esperienze importanti alle spalle in Europa.

La gara, in programma mercoledì 18 giugno alle 3.00 del mattino in Italia (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE MONTERREY-INTER), sarà la prima per i nerazzurri della fase a gironi. Come annunciato nelle scorse ore dalla Fifa, ad arbitrare Monterrey-Inter sarà il brasiliano Wilton Pereira Sampaio.

Il 43enne è un fischietto di grande esperienza, selezionato dalla FIFA per arbitrare le ultime due edizioni dei Mondiali, Russia 2018 e Qatar 2022. Insieme a Sampaio vi saranno i due assistenti Bruno Boschilla e Bruno Pires, mentre al Var è stato designato l’uruguaiano Gustavo Tejera. Non esistono precedenti tra l’arbitro verdeoro e le due squadre, sia Inter che Monterrey.