Inter U23, svelato l’organico: ECCO i primi nomi

In attesa dell’ufficialità da parte della Lega, è ormai certo che l’Inter U23 farà parte del prossimo campionato di Serie C. Nella giornata di ieri, infatti, la Covisoc ha respinto l’iscrizione della Spal, rendendo dunque ufficiosa la presenza della seconda squadra nerazzurra alla terza divisione. L’Inter, infatti, si trova al primo posto della classifica dei ripescaggi e potrà prendere il posto della formazione ferrarese.

Questa mattina, dunque, Tuttosport ha svelato alcuni dettagli in riferimento all’organico con cui l’Inter U23 si presenterà ai nastri di partenza del nuovo campionato di Serie C. A disposizione di mister Stefano Vecchi, infatti, vedremo diversi giovani provenienti dalla Primavera. In pianta stabile vi saranno alcuni dei migliori talenti che hanno già esordito con la prima squadra come De Pieri, Aidoo, Topalovic e Berenbruch.

A questi verranno aggregati anche Lavelli, Bovo e Calligaris, mentre Alexiou e Cocchi potrebbero partire all’estero dinnanzi a numerose proposte ricevute. Si prevede invece una spola tra Primavera e seconda squadra per Re Cecconi, Vukoje, Zarate e Spinaccè, altrettanto talentuosi ma più giovani rispetto ai compagni di Primavera.

Se gli allenamenti per il primo anno si svolgeranno al centro sportivo di Interello, in attesa dell’ampliamento e ammodernamento del centro sportivo nerazzurro di Via Sbarbaro, le partite casalinghe dell’Inter U23 verranno invece disputate all’U-Power Stadium di Monza.