L’Inter U23 affidata a Vecchi: scelto anche il nuovo Ds

Confermando i rumors delle ultime settimane, sarà Stefano Vecchi a guidare la nuova Inter Under 23. Il tecnico, reduce dalla sconfitta ai playoff di Serie C con il Vicenza, è pronto a tornare con entusiasmo sulla panchina nerazzurra e farsi carico del nuovo progetto interista.

Vecchi, infatti, è stato allenatore della Primavera dell’Inter dal 2014 al 2018 ed ha collezionato pure cinque partite alla guida della prima squadra come allenatore ad interim nella stagione 2016/17, prima dopo l’esonero di Frank de Boer e poi dopo quello di Stefano Pioli.

Dopo una serie di esperienze tra Serie B e C, l’allenatore bergamasco ha deciso di interrompere il suo rapporto con il Vicenza e fare ritorno a Milano per la nuova avventura della seconda squadra nerazzurra. Al suo fianco, come spiegato da Tuttosport, vi sarà Gianluca Andrissi nelle vesti di direttore sportivo. Il dirigente, già sotto contratto con l’Inter, farà riferimento al vice ds della prima squadra Dario Baccin.