Caressa boccia Thuram con la Francia: “Non è il suo mestiere”

Riflettendo sulle varie nazionali impegnate all’Europeo nell’ultima puntata di Deejay Football Club, su Radio Deejay, Fabio Caressa ha parlato anche della Francia, soffermandosi sul ruolo di centravanti e criticando le prestazioni di Marcus Thuram.

Queste le sue parole:

“La Francia ha una grande squadra, ma gli manca la prima punta, a parte Giroud. Gli esterni sono fortissimi ma sono tutti uguali. Mbappé non rende da punta e Thuram con la Germania in amichevole malissimo perché quello non è mestiere suo. Forse proverei Griezmann lì”.