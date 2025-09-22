Carlos Augusto in versione attacco: “Concreto nei 2 compiti”

Non potrà ufficialmente esultare per un gol (visto che si tratta di autorete), ma Carlos Augusto ieri è stato tra i migliori in campo dell’Inter contro il Sassuolo e ha provato in tutti i modi a trovare la porta. Schierato da braccetto sinistro, il brasiliano ha offerto una grande prova sia in difesa che in attacco e i giornali oggi lo esaltano con grandi elogi.

Di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi con voti e giudizi alla prestazione del numero 30 dell’Inter:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Si presenta con uno slalom esaltante frenato da Muric. Ma è concreto nel doppio compito: marcature e costruzione. Il secondo gol è anche suo”.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – “Va via in slalom a inizio partita tra le maglie del Sassuolo come il grande Tomba. In marcatura lascia qualche spazio di troppo nell’area nerazzurra. Spara su Muric nel finale sciupando un assist prezioso di Lautaro, si riscatta anche grazie alla deviazione decisiva di Muharemovic”.

TUTTOSPORT 7,5 – “Come biglietto da visita presenta un coast to coast che neanche Franco Baresi, ma Muric gli nega il gol da copertina. Si ripete nel secondo tempo, ancora senza fortuna, e al terzo tentativo fa centro, anche se ufficialmente si tratta di autogol di Muharemovic”.