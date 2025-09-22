Trevisani si scaglia sull’Inter: “È tra le peggiori difese”

Negli studi di Pressing su Mediaset, ieri sera dopo la partita tra Inter e Sassuolo, sono intervenuti due noti giornalisti e opinionisti come Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani che hanno parlato (e criticato) la fase difensiva della squadra di Chivu, per via dei troppi gol che ha incassato in questi primi 4 turni di Serie A.

Sabatini ha inizialmente difeso l’Inter dicendo: “Arriva da due sconfitte dove tutti gli episodi sono andati male, con l’Ajax poi Sommer ha fatto quella parata che salva il risultato ma col Sassuolo le occasioni concesse sono state già di più”.

Ma arriva poi Trevisani che usa parole molto nette per far capire la sua opinione sulla difesa dell’Inter: “C’è un dato che è molto chiaro ed è quello dei gol subiti in campionato. Lecce 8, Torino 8, Inter 7, i nerazzurri hanno la seconda peggior difesa del campionato”.