Carnevali: “Un orgoglio vedere un ex come Sensi vestire la maglia della Nazionale”

La formazione schierata ieri sera contro la Moldova da Roberto Mancini, ha consacrato a tutti gli effetti il grandissimo lavoro svolto dal Sassuolo negli ultimi anni. Nello schieramento iniziale, infatti, il ct della Nazionale Italiana ha puntato dal primo minuto su tre calciatori neroverdi, vale a dire Berardi, Caputo e Locatelli. Numero che sale a cinque se consideriamo anche gli ex Acerbi – anche lui titolare – e Stefano Sensi, subentrato dalla panchina ma stabilmente nel giro della Nazionale azzurra.

A proposito del centrocampista che l’Inter ha riscattato la scorsa estate, ecco la viva soddisfazione dell’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, ai microfoni di Radio Sportiva: “Nazionale a tinte Sassuolo? E’ uno stimolo in più a cercare di continuare a far quello che abbiamo realizzato, vedere 3 dei nostri in campo e due ex come Sensi e Acerbi è una grande gran soddisfazione e gioia e ti dà la forza di portare avanti il progetto che da 8 anni consecutivi ci vede in A: teniamo piedi per terra e portiamolo avanti”.

