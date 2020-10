The Guardian – Inter, Casadei tra i migliori 60 talenti al mondo. Presente anche l’ex Gnonto

Com ogni anno, il rinomato quotidiano inglese The Guardian ha stilato una lista con i migliori 60 talenti in circolazione sul panorama calcistico mondiale. Nell’ultimo elenco pubblicato, sono stati considerati esclusivamente i calciatori nati nel 2003, tra cui un giovane prospetto nerazzurro. Si tratta di Cesare Casadei, centrocampista dalle belle speranze che nel corso dell’attuale stagione ha già collezionato due presenze ed una rete nella Primavera allenata da Armando Madonna.

Nell’elenco dei 60 migliori talenti al mondo nati nel 2003, però, c’è spazio anche per un ex compagno di Casadei, probabilmente anche più rinomato del centrocampista per via di una cessione che aveva fatto discutere i tifosi dell’Inter pochi mesi fa. Si tratta dell’attaccante Wilfried Gnonto, di origini ivoriane ma naturalizzato italiano, con diverse apparizioni nelle selezioni giovanili azzurre. Il ragazzo, acquistato a costo zero dallo Zurigo lo scorso luglio, aveva già firmato con la società svizzera lo scorso aprile.

