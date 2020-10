Mercato – Asamoah, la Sampdoria rimane in pole. Contatti anche in Ligue 1 e Premier League

Dopo essersi svincolato da pochi giorni, concludendo con un anno d’anticipo il contratto che lo legava all’Inter, Kwadwo Asamoah si è messo alla ricerca di una nuova squadra in cui riprendere a giocare. Per sua fortuna le richieste nelle ultime ore non sono mancate, con la Sampdoria che lo corteggia oramai da diverse settimane e che non sembra intenzionata a mollare la presa. Dopo aver ingaggiato Candreva e Keita nel corso della scorsa sessione di mercato, Asamoah diverrebbe eventualmente il terzo ex Inter ad approdare a Genova nel giro di poche settimane.

Stando a quanto ripreso da tuttomercatoweb.com, nonostante l’inserimento nelle ultime ore da parte del Brescia, la Sampdoria rimane al momento nettamente in vantaggio. Ma guai a dare l’affare già per fatto, perché sul tavolo dell’esterno ghanese sarebbero piovute anche altre offerte provenienti da Ligue 1 e Premier League. Dopo tanti anni di onorata carriera in Serie A, con le maglie di Udinese, Juventus e Inter, Asamoah potrebbe effettivamente decidere di dare una svolta e tentare un’avventura all’estero.

