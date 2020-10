Verso Inter-Milan, ancora positivi i tamponi di Ibrahimovic e Duarte

Sta diventando quasi insostenibile la situazione in Serie A in seguito all’aumento radicale dei contagi in tutto il campionato italiano. Dopo i casi esplosi all’interno dello spogliatoio del Genoa, cui avevano fatto seguito quelli di Napoli, anche l’Inter nelle ultime 48 ore ha visto schizzare a quota quattro il numero dei calciatori positivi al coronavirus. Una notizia chiaramente che lascia in apprensione la formazione nerazzurra, anche in vista del derby in programma il 17 ottobre contro il Milan.

A proposito delle ultime che riguardano la formazione rossonera, come riportato da Sky Sport e confermato da La Gazzetta dello Sport, è stato effettuato un nuovo giro di tamponi. I due positivi, Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte, sono risultati ancora positivi al coronavirus e presumibilmente non potranno esserci per il derby di settimana prossima. Insomma, sia da una parte che dall’altra, non sembra esserci in questo momento la serenità necessaria per poter affrontarsi in una sfida così importante.

