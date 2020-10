Social – Anche Skriniar rompe il silenzio: “Grazie per i tanti messaggi, sto bene e mi trovo in isolamento”

Sono giorni assolutamente complicati in casa Inter, in seguito alle quattro positività al coronavirus riscontrate all’interno della prima squadra nelle ultime 48 ore. Dopo Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, anche Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan – dopo essersi sottoposti a tampone – sono risultati positivi al Covid-19. Per quanto riguarda il centrale slovacco, che al momento della notizia si trovava in ritiro con la propria nazionale, ha appena scritto sui propri social per rassicurare i tifosi.

Skriniar, come spiegato anche da Bastoni poche ore fa, ha comunicato di essere per fortuna asintomatico e di trovarsi in isolamento. Il difensore è comunque molto carico e non vede l’ora di poter ricominciare ad allenarsi per giocare nuovamente a San Siro. Questo il suo post su Instagram: “Grazie mille a tutti per i vostri messaggi. Sto bene e in isolamento. Nei prossimi giorni faccio altri testi. Ci vediamo presto e spacchiamo tutto, Forza Inter”.

