GdS – Inter, altri due positivi al coronavirus: Gagliardini e Nainggolan

Ancora brutte notizie in casa Inter dopo le prime positività riscontrate nella giornata di ieri nei tamponi di Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini sarebbero positivi al coronavirus, per un totale di quattro calciatori all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Una notizia che mette ovviamente in apprensione il mondo nerazzurro ma non solo, visto che molti interisti sono in questo momento in giro per il mondo con le rispettive nazionali.

Chiaramente, si tratta di una notizia che avrà conseguenze dirette anche in campionato in vista del derby in programma il prossimo 17 ottobre a San Siro. In questo momento, oltre ai quattro calciatori positivi al coronavirus tra le fila dell’Inter, vanno sommai anche i due milanisti ancora ancora alle prese con il virus dopo i tamponi effettuati nelle ultime ore. Si tratta di Duarte e Ibrahimovic, entrambi a questo punto lontani da un possibile recupero per la stracittadina.

