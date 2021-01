Carrera: “Scudetto? La Juventus ha margini di crescita ma Conte è favorito”

Oggi è il sabato delle big three. Alle 15 infatti inizierà il Milan sul campo del Bologna, a seguire il match di Marassi tra Juventus e Sampdoria. Chiuderà la giornata l’Inter di Antonio Conte a San Siro contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Un sabato che dunque potrà dirci qualcosa in chiave Scudetto.

Sulla lotta per il tricolore, ai microfoni di Tuttosport, ha parlato il tecnico italiano Massimo Carrera: “Favorita? Prima avrei detto Milan, ora però la Juventus è in crescita, ha ampi margini di miglioramento. Hanno cambiato l’allenatore e poi ora Pirlo ha recuperato quasi tutti i big: manca all’appello solo il miglior Dybala. L’Inter senza coppe in primavera avrà un vantaggio, quindi Conte al momento è il favorito. E’ un vincente”.

