Dalla Germania – Perisic rifiuta l’offerta di due club tedeschi: il motivo

La sessione di calciomercato di gennaio è quasi giunta al termine e le ultime ore saranno quelle più calde. In casa Inter, il mercato è fermo e dovrebbe restare così fino alla fine. Si era provato lo scambio Dzeko-Sanchez, non andato a buon a causa del nodo ingaggio. In uscita, invece si è provato a cedere Eriksen, ma non sono arrivate offerte e dopo il gol in Coppa Italia contro il Milan, il centrocampista potrebbe avere nuova vita in casa nerazzurra.

Secondo quanto riportato da Sport1.de, sarebbero arrivate ad Ivan Perisic ben due offerte dalla Germania. La prima è dal Borussia Dortmund che ha chiesto all’Inter l’esterno. Ivan Perisic, però, l’ha respinta e non ha intenzione di ritornare in Bundesliga. Lo dimostra anche il fatto che abbia rifiutato anche l’Herta Berlino. Preferisce trasferirsi in Spagna o in Inghilterra.