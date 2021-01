Maicon a segno con il Sona: solo 5 giorni fa aveva esordito con la nuova maglia

Nuova vita al Sona per Maicon, l’ex terzino dell’Inter, ritornato in Italia per la sua nuova avventura in Serie D. L’idolo dei tifosi nerazzurri ha esordito con la maglia del Sona, squadra che milita nel girone B di Serie D, solo cinque giorni fa contro il Ponte San Pietro. Ben 70′ da titolare per Maicon che ha anche indossato la fascia da capitano del club.

Un esordio, però, sfortunato perché la sua squadra è stata sconfitta per 1-0. Oggi, il Sona è in campo contro il NibionnOggiono e sta perdendo per 4-1 ad inizio secondo tempo. Per Maicon seconda partita da titolare, coronata anche da un gol arrivato al 21′ del primo tempo, per il pareggio della sua squadra, dopo la prima rete degli avversari.

