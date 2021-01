Calciomercato Inter, Bigon (ds Bologna): “Pinamonti? Se troveremo la soluzione giusta, procederemo”

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, nel pre-partita della gara contro il Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di mercato e delle ultime mosse che potrebbero coinvolgere il club rossoblu, in cerca di un attaccante. Il club pare abbia messo Andrea Pinamonti in cima alla lista dei preferiti.

Queste le sue parole: “L’abbiamo detto più volte: l’obiettivo era mettere un tassello in difesa ed è la prima cosa che abbiamo fatto, poi abbiamo fatto lo scambio Calabresi-Faragò per dare un po’ di energia a una zona che non stava funzionando. Davanti abbiamo sempre cercato qualcosa per cui valesse la pena: dovessimo trovare una soluzione che riteniamo abbia senso la faremo, altrimenti andremo avanti così“.

“Noi crediamo in questo gruppo, non abbandoniamo i calciatori e cerchiamo di dare continuità al lavoro. Stanno crescendo, dovremo essere bravi nel girone di ritorno a prenderci quello che ci è mancato. Se in questi ultimi due giorni troveremo la soluzione giusta procederemo, ma tenendo fede alla nostra filosofia e alla fiducia che abbiamo nei giovani“.