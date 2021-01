Il Milan batte il Bologna, va a +5 e attende l’Inter questa sera: la classifica aggiornata

E’ da poco terminata la gara in programma alle ore 15.00 tra Bologna e Milan allo stadio Dall’Ara. I rossoneri di Stefano Pioli hanno battuto i rossoblu per 2-1 con le reti di Rebic e Kessiè e di Poli per il Bologna. Il primo ha segnato sulla respinta del portiere dopo il rigore sbagliato da Ibrahimovic, il secondo sul secondo calcio di rigore ricevuto dai rossoneri nel match. Il Milan, adesso, è primo in classifica a 46 punti.

I rossoneri, adesso, attendono l’Inter di Antonio Conte che scenderà in campo questa sera alle 20.45 contro il Benevento a San Siro. Alle ore 18.00, invece, in campo la Juventus contro la Sampdoria a Genova.

Ecco la classifica aggiornata: