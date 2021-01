Fonseca sul caso Dzeko: “Ci sono state tante speculazioni, settimana prossima vedremo”

Potrebbe rientrare nei prossimi giorni il caso legato ad Edin Dzeko per quanto riguarda la Roma. Il centravanti bosniaco con molta probabilità sarà costretto a rimanere in maglia giallorossa almeno fino al termine della stagione ed inevitabilmente dovrà chiarire la sua posizione con il tecnico Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona, ha preferito non commentare le voci di mercato e lo scambio con l’Inter di cui si era parlato nei giorni scorsi.

Così Fonseca sul futuro in squadra di Dzeko: “Io capisco la vostra curiosità ma non voglio parlarne adesso. Vediamo la prossima settimana. Abbiamo avuto tante speculazioni, non voglio contribuire ulteriormente. Pensiamo alla partita e alla Roma, è importante vincere per la Roma. Non ho bisogno di dirvi come la squadra ha vissuto il momento, basta vedere cosa abbiamo fatto con lo Spezia”.

