Inter-Benevento, le probabili formazioni: Conte rivoluziona il centrocampo. Fasce offensive con Hakimi e Perisic

Dovrà subito rispondere con una vittoria convincente l’Inter di Antonio Conte nel match di questa sera contro il Benevento, al successo ottenuto nel pomeriggio dal Milan ai danni del Bologna. Sebbene la formazione nerazzurra sia reduce dal 2-1 dello scorso martedì conquistato in Coppa Italia proprio ai danni dei rossoneri, è in campionato che il rendimento dell’ultimo periodo non è stato dei migliori.

Va ricordato infatti che negli ultimi 4 incontri disputati in Serie A l’Inter ha centrato una sola vittoria contro la Juventus, pareggiando contro Roma e Udinese, uscendo sconfitta da Genova contro la Sampdoria. Un trend che Conte e i suoi ragazzi vogliono invertire a partire da questa sera nell’anticipo contro il Benevento. Andiamo così a vedere le probabili formazioni:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BENEVENTO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò, De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi.

