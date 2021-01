Costacurta: “Dzeko-Sanchez? Un gruppo come quello dell’Inter rischi di peggiorarlo”

Dopo la brusca frenata di ieri, sembra essersi arenata definitivamente la trattativa tra Roma e Inter per lo scambio tra Dzeko e Sanchez. Il club giallorosso, che aveva preso l’iniziativa di mercato, non è riuscito a superare la differenza economica tra gli ingaggi a lordo dei due calciatori di circa 4 milioni di euro che aveva impedito ai nerazzurri di dare il proprio via libera alla definizione dell’affare. Da qui, lo stop arrivato una volta per tutte ieri pomeriggio con il ritorno da Milano presso la capitale di Tiago Pinto.

In merito alla possibilità dello scambio, Alessandro Costacurta sulle frequenze di Radio Deejay ha espresso il suo parere, aggiungendo un particolare su Dzeko. Le sue parole: “Tra i due c’è differenza ovviamente, però senza Coppe, un po’ di pressione ci sarebbe nell’Inter. Chi fai fuori, Lautaro? Quando crei un gruppo come quello dell’Inter, andare a provare a sistemarlo, spesso fai peggio. Dzeko, per andare all’Inter, pensava di giocare non così poco”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<