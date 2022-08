Casadei-Chelsea, si viaggia spediti: i dettagli della trattativa con l’Inter

Preso novità sul fronte Casadei per l'Inter

Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, da martedì Inter e Chelsea riprenderanno a parlare di Casadei cercando di portare a termine la trattativa. Il club londinese è il favorito alla corsa, anche perché si tratta della meta preferita dallo stesso Casadei e soprattutto, a differenza di Sassuolo e Nizza , il Chelsea può spingersi fino ai 15 milioni di euro (cifra richiesta dall’Inter).

Casadei è un grande talento e ci piacerebbe vederlo in azione all'Inter. Ma se la sua cessione ci permettesse di mantenere Skriniar, allora potrebbe essere la mossa giusta in questo momento. Meglio ancora se con il diritto di recompra a favore dei nerazzurri: opzione che, per ora, sembrerebbe includere soltanto il Sassuolo.