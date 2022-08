Cosa ha detto davvero Inzaghi sul mercato: attacco a Zhang o alla stampa?

Simone Inzaghi è ripartito con il coltello tra i denti. Ok, forse è esagerato dire così ma sicuramente ha cominciato a usare toni molto più duri verso l'ambiente esterno. Alcuni, però, hanno interpretato le sue parole nel post-partita di Lecce-Inter 1-2 come un messaggio anche verso la proprietà dell' Inter . Cerchiamo di fare chiarezza.

Partiamo dalle dichiarazioni in sé. Commentando il risultato della partita, le discussioni tra Inzaghi e lo studio di Sky Sport si sono spostate sul mercato (nonostante il tecnico nerazzurro fosse stato abbastanza chiaro sul tema nella conferenza stampa di vigilia).

Il mercato ha subito riscaldato Inzaghi che ha risposto stizzito: "Su questo argomento non rido perché siamo in una situazione in cui vedo le altre squadre che comprano ogni giorno mentre della mia Inter sui giornali si dice che vende, e saremmo anche i favoriti".