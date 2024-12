CASO Inter, nuovo infortunio ufficiale: salta la Lazio

Arrivano ancora brutte notizie in casa Inter dopo l’amara sconfitta rimediata ieri sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen. A confermare il nuovo infortunio nerazzurro è stato lo stesso Simone Inzaghi che in conferenza stampa post-partita ha annunciato l’assenza del calciatore in vista di Lazio-Inter di lunedì sera.

Nonostante le buone sensazioni e il parziale rientro in gruppo dei giorni scorsi, Francesco Acerbi ha sentito nuovamente fastidio ai flessori della coscia destra e non sarà a disposizione per la gara da ex all’Olimpico. Per il centrale si tratta con ogni probabilità di una ricaduta rispetto all’infortunio accusato lo scorso 23 novembre nella trasferta di Verona.

Uno stop che sembrava di lieve entità, ma che si sta trasformando in qualcosa di decisamente più serio. A confermare in largo anticipo l’assenza del centrale e l’emergenza prolungata in difesa, è stato lo stesso Inzaghi in conferenza stampa: “Volevo inserire Buchanan, perché Bisseck, Bastoni e de Vrij saranno titolari anche a Roma contro la Lazio, dove non ci saranno ancora Pavard e Acerbi”.

Una situazione anomala in un momento di grande stress fisico, nel reparto più in difficoltà dal punto di vista numerico. A questo punto, risulta complicato che Acerbi possa tornare a disposizione anche per la gara di Coppa Italia del 19 dicembre contro l’Udinese.