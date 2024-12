Come viene vista l’Inter in Germania: “Seguiamo la crescita di Bisseck”

Nonostante non abbia certo ben figurato ieri sera nella sconfitta di Champions League contro il Bayer Leverkusen, l’Inter rimane tra le formazioni più accreditate e temute di questa edizione. La squadra di Simone Inzaghi è ampiamente in corsa per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff ed è ancora in possesso del proprio destino.

Ad ogni modo, per scoprire cosa si pensa dell’Inter fuori dai confini italiani, su Passione Inter abbiamo intervistato in esclusiva Florian Plettenberg, noto cronista di Sky Sport. Il giornalista tedesco ha riconosciuto l’enorme lavoro svolto da Simone Inzaghi negli ultimi anni per riportare il club ai vertici del calcio europeo, soffermandosi su un calciatore in particolare che in Germania viene seguito con grande attenzione.

Queste le parole di Plettenberg ai nostri microfoni: “L’Inter gode di grande rispetto in Germania, in parte perché Inzaghi sta facendo un lavoro eccezionale e la squadra è notevolmente migliorata in termini di qualità negli ultimi 2-3 anni. Inoltre, c’è un legame storico dovuto alle carriere di successo di giocatori come Rummenigge, Brehme, Klinsmann, Matthäus, Podolski e Sammer. È anche molto interessante per noi in Germania seguire lo sviluppo di Bisseck. Julian Nagelsmann lo ha nel suo radar. Mi aspetto che se gioca regolarmente, verrà convocato nella nazionale tedesca l’anno prossimo”.