Caso Lautaro, Gazzetta spiega: “Perché si è arrabbiato”

E’ stato uno dei peggiori secondi tempi di questa stagione, quello che ha visto ieri pomeriggio l’Inter farsi rimontare inerme nel giro di pochi minuti contro il Parma. Sopra di due reti, la squadra di Simone Inzaghi si è presa una pausa lunghissima ed ingiustificata che ha fatto rientrare in partita improvvisamente la formazione rivale dopo un primo tempo in cui la strada sembrava ormai segnata.

Tra i tanti temi del pomeriggio, hanno fatto discutere i cambi scientifici disegnati come spesso capita a tavolino da parte di Inzaghi e del suo staff. Come spiegato dal vice Farris nel post-partita, però, si trattava di sostituzioni quasi inevitabili nei confronti di calciatori che rientravano da infortuni e non al meglio della condizione.

Tra questi, anche Lautaro Martinez è stato richiamato dalla panchina al 65′ per fare spazio a Correa in un momento cruciale della partita, considerando che appena 5′ prima il Parma aveva riaperto l’incontro con la prima marcatura in Serie A di Bernabé. L’argentino, peraltro, è stato colto piuttosto indispettito al momento della sostituzione, come se non volesse lasciare il campo.

Come spiegato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, nonostante il capitano interista abbia realmente scosso un paio di volte la testa, dentro lo spogliatoio dell‘Inter non si è aperto alcun caso Lautaro. Questo perché l’argentino era consapevole di quello che sarebbe stato il suo minutaggio, ampiamente concordato nei giorni scorsi ad Appiano Gentile.

Come spiegato dalla rosea, poi “l’adrenalina gli ha fatto scuotere la testa al momento del cambio” perché “avrebbe voluto restare in campo e aiutare la squadra, magari buttandola dentro come il suo amico Thuram”. Insomma, nessun caso e nessun allarme, è stata la semplice reazione a caldo di un capitano che darebbe tutto pur di aiutare la sua squadra in ogni partita.