Non solo Parma, tutte le rimonte da INCUBO subite dall’Inter

Il pareggio raccolto allo stadio Tardini scontenta tutto quanto il popolo nerazzurro soprattutto visto che all’intervallo Lautaro Martinez e compagni erano in vantaggio 0-2. Parma-Inter è stata però soltanto l’ultima delle rimonte subite in questo campionato dalla squadra allenata da Simone Inzaghi, che ha perso un sacco di punti.

Come analizzato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha perso almeno già 8 punti (e un trofeo) per le brutte rimonte subite da situazioni di vantaggio. Già la prima giornata di Serie A, a Marassi contro il Genoa, i nerazzurri si sono fatti rimontare fino al 2-2 finale che è costato due punti alla banda di Inzaghi che deve svoltare per vincere lo Scudetto.

Sono state cocenti anche i pareggi per 4-4 con la Juventus in casa e a Napoli con l’1-1 finale nello scontro diretto per un totale di sei punti persi prima degli altri due di ieri a Parma. Inoltre, l’Inter a causa delle rimonte subite, in questa stagione ha perso anche la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan nonostante un vantaggio di 2-0 al 47′.