Ansia e ghiaccio: come sta Bastoni verso Bayern-Inter

Tra le immagini più preoccupanti del pareggio di ieri sera, oltre ad un pessimo secondo tempo in cui l’Inter ha permesso al Parma di rimontare una partita che sembrava quasi in discesa, c’è sicuramente quella di Alessandro Bastoni seduto in panchina con una borsa di ghiaccio applicata all’altezza del ginocchio sinistro.

Il difensore nerazzurro è stato l’unico a rimanere fuori all’intervallo per via di questo lieve problema accusato. A rassicurare tutti sull’entità del fastidio, ci ha subito pensato il vice Farris nelle dichiarazioni del post partita. A conferma delle buone impressioni avute dallo staff medico, sono gli ultimi aggiornamenti che arrivano sulle condizioni di Bastoni.

Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la preoccupazione generale intorno al ginocchio sinistro di Bastoni si è subito ridotta al termine della gara rispetto a quelle che erano state le prime sensazioni del campo. Oggi, ovviamente, il centrale si sottoporrà a nuovi controlli, ma pare si sia trattato semplicemente di un leggero affaticamento, immediatamente trattato con del ghiaccio come spesso avviene in questi casi.

Con il Bayern Monaco, dunque, la sua presenza non sembra essere a rischio. Bastoni sarà regolarmente al suo posto nella difesa a tre dell’Inter, a completare il reparto insieme ad Acerbi ed al grande ex dell’incontro Pavard.