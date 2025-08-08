Scoppia il CASO per Monaco-Inter: divieto ai tifosi nerazzurri
La misura restrittiva
Prima trasferta stagionale per l’Inter di Chivu, che affronterà il Monaco a Montecarlo. Un test importante per i nerazzurri, dopo la prima amichevole casalinga contro l’Under 23. Tuttavia, attorno alla gara sta montando un caso, per via delle disposizioni del club monegasco.
Infatti, come riportato sul sito ufficiale del club, i tifosi dell’Inter che vogliono acquistare i biglietti per la gara avranno il divieto di portare “segni distintivi diversi da quelli dell’AS Monaco”. Una misura restrittiva che potrebbe costare anche il rifiuto dell’accesso allo stadio.
L’accesso ai tifosi nerazzurri, peraltro, sarà consentito solo in “zone neutrali” dello stadio Louis II. Una misura di ordine pubblico molto stringente e limitante, che fa storcere il naso, specie in un contesto amichevole come questo.