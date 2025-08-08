Dove vedere Monaco-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Monaco-Inter, amichevole precampionato

L’Inter torna in campo per la seconda amichevole del suo precampionato. Dopo la prima uscita casalinga contro l’Under 23, gli uomini di Chivu si trovano di fronte un test molto più impegnativo. I nerazzurri, infatti, giocheranno in trasferà contro il Monaco.

Il calcio d’inizio di Monaco-Inter, allo Stadio Louis II, è fissato per stasera alle ore 20:00.

Monaco-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Monaco-Inter verrà trasmessa alle ore 20:00 in diretta tv da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. .

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Monaco-Inter in diretta insieme a voi!