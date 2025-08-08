Ribaltata la cessione dell’Inter: “Offerta entro stasera”

Nuova possibile svolta sul mercato dell’Inter per quanto riguarda le uscite. Com’è noto, infatti, il club nerazzurro sta lavorando anche sulle cessioni da portare a termine entro la fine del mese di agosto per quanto riguarda quei calciatori che non rientrano nel progetto sportivo di Cristian Chivu per la prossima stagione.

Tra questi, c’è anche un calciatore che ha avuto parecchio spazio durante lo scorso Mondiale per Club, ma che è ad un passo dalla cessione. Si tratta di Sebastiano Esposito, rientrato lo scorso giugno dal prestito all’Empoli dopo una buona annata sotto l’aspetto realizzativo: Il classe 2002 nei giorni scorsi sembrava vicinissimo al Parma, mentre adesso tutto potrebbe clamorosamente cambiare.

Come riferito da Alfredo Pedullà, decisiva potrebbe essere la volontà dello stesso Esposito che “vuole andare al Cagliari”. Come precisato dall’esperto di mercato, però, entro “stasera deve essere pareggiata offerta del Parma per non perdere il vantaggio acquisito”. La proposta degli emiliani, lo ricordiamo, ammontava a 4 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita nelle mani dell’Inter.