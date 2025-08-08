Multa salata per Lookman: l’Atalanta reagisce

Sta per chiudersi un’altra settimana durante la quale non vi sono stati aggiornamenti sostanziali sul fronte Ademola Lookman. L’unica vera novità del momento riguarda la fuga del centravanti nigeriano che ha disertato gli allenamenti con l’Atalanta di questa settimana per rifugiarsi in un resort tra Spagna e Portogallo, senza peraltro avvisare il club bergamasco.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla trattativa che vede l’Inter protagonista, l’Atalanta sembra essere intenzionata a lanciare un segnale contro il calciatore. Come riferito da Calciomercato.com, lo scontro aperto da Lookman starebbe per provocare una forte reazione dei Percassi. Nei prossimi giorni, infatti, è atteso un verbale con una multa salata nei confronti dell’attaccante.

L’Atalanta con questo atto vuole dimostrare la proprio posizione di forza, rispondendo coi fatti alle numerose assenze ingiustificate collezionate da Lookman negli ultimi giorni. Sullo sfondo rimarrà invece l’Inter come spettatrice interessata, ancora ferma in attesa di capire come finirà il duello tra club e calciatore per capire il da farsi.