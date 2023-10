Caso Sensi, ecco quando tornerà a disposizione di Inzaghi

Non è ancora finito l’incubo di questo inizio di stagione che ha avvolto Stefano Sensi. Il centrocampista, rimasto all’Inter dopo un brillante precampionato, ha subito accusato una serie di infortuni muscolari che l’hanno tenuto fuori dai campi sino a questo momento. A fare chiarezza sulle sue condizioni, dopo l’assenza dalla rifinitura di questa mattina, ci ha pensato Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Benfica.

Questo l’aggiornamento del tecnico sulle condizioni di Sensi e sui tempi di recupero dell’ex Sassuolo: “Per domani non ci saranno né Sensi né Frattesi. Sensi penso che lo riavremo dopo la sosta. Per Frattesi stiamo valutando per il Bologna. Per questa abbiamo deciso insieme allo staff medico di non rischiarlo. Meglio perderlo un paio di partite che per un lungo periodo”.