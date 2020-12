Cassano: “Conte ha massacrato Skriniar e Godin. Eriksen? Con lo Shakhtar meglio di Barella e Gagliardini”

Certo, c’è la sfortuna, e poi c’è il Covid, c’è che gli avversari cambiano modulo per “parare” le tattiche di Conte e però c’è anche il piano B che Conte dice di avere ma che non ha mai messo in campo, e insomma: le scorie post-eliminazione dalla Champions League di mercoledì scorso sembrano esserci ancora, nella conferenza stampa pre-Cagliari si è parlato più della delusione europea che dell’obiettivo Scudetto, altro termine fatto tabù nel dizionario di Antonio Conte. E così, per sviscerare quelli che dovrebbero essere i temi fissati nell’agenda dell’Inter, oggi, ci ha pensato un altro Antonio: Cassano.

L’ex calciatore nerazzurro ha infatti parlato della situazione dei nerazzurri nel corso di una diretta su Twitch con Bobo Vieri: “Parliamoci chiaro, l’Inter in queste sei partite di Champions ha fatto sempre male – ha sottolineato Fantantonio – Ha giocato malissimo, senza nessuna idea. Il calcio si fa di qualità: in Italia puoi giocare con Lukaku, che a livello di fisicità nessuno gli sta dietro, ma in Champions serve qualità. Eriksen, in cinque minuti, ha fatto più di Barella e Gagliardini. L’Inter ha fatto flop, in questo momento qua Conte deve fare solo una cosa: vincere lo Scudetto. Altrimenti diventa un massacro, bisogna cambiare tutto”.

L’analisi di Cassano passa poi anche alla disamina di singoli giocatori su cui Antonio Conte avrebbe agito in maniera negativa: “Skriniar, prima che arrivasse Conte, era uno dei giocatori più ambìti d’Europa e Conte lo ha massacrato – fa notare – Ha massacrato Godin, trattandolo malissimo. Hakimi ha fatto qualche gol, ma per me è un giocatore diverso. E’ in confusione, perché è un giocatore che devi lasciarlo libero: fargli fare l’esterno a tre o a quattro, ma lasciarlo libero. Al Borussia Dortmund giocava negli ultimi trenta-quaranta madri, all’Inter fa l’indispensabile”.

