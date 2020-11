Cassano lancia l’idea: “Conte, ascolta me: Eriksen ‘alla Pirlo’ ti cambia la squadra”

Antonio Cassano si improvvisa allenatore e lancia un consiglio molto interessante ad Antonio Conte, tecnico dell’Inter. In virtù delle difficoltà del mister nerazzurro ad inserire Christian Eriksen, il barese, nel corso di una diretta su Instagram, suggerisce una soluzione diversa dal solito, alla quale segue poi un commento sulla lotta Scudetto tra Inter e Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.

Eriksen – “L’Inter sta giocando con il 3-4-1-2. Se Conte torna al 3-5-2 e mette Eriksen da play, alla Pirlo, questo gli cambia la squadra. Lui Eriksen non lo vede, parliamoci chiaro. Ma se a Conte viene questa idea pazza di Eriksen in mezzo al campo, da play basso, alla Pirlo, questo gli cambia la squadra. Gli deve dare grande fiducia, il danese è un grandissimo calciatore ma non è entrato nelle grazie di Conte. Sono convinto che se Antonio fa questa mossa, Eriksen gli cambia la squadra. Non mi piace questa Inter con una mezzapunta fasulla. Eriksen davanti alla difesa, con Barella e Vidal mezzali, potrebbe essere la svolta”.

Lotta Scudetto – “Sulla carta l’Inter doveva essere la rivale della Juve, ma gli alibi sono troppi. Perdono e giocano bene, pareggiano e giocano bene. Io tutto questo giocar bene non lo vedo. Se c’è in campo Lukaku allora lui fa reparto da solo e fa girar bene tutta la squadra, se l’animale è in campo allora la squadra gira, ma senza di lui fanno una fatica pazzesca. Poi io mi ricordo quando giocavo contro la Juve di Antonio Conte: si faceva fatica a tirargli in porta. Ora prendono gol a ogni partita e lui vuole far giocare un terzino come terzo centrale per far partire l’azione dal basso. O D’Ambrosio o Kolarov. Ma fanno una fatica pazzesca”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<