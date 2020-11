Cavani trascina il Manchester United. Solskjaer esulta: “Finalmente un bomber vero dopo Lukaku”

In pochissimo tempo Edinson Cavani sembra aver già conquistato il Manchester United. Lo ha fatto alla sua maniera, segnando gol pesantissimi. Ieri il Matador ha permesso ai Red Devils di rimontare la gara contro il Southampton, da 2-0 a 2-3, siglando proprio all’ultimo respiro il gol vittoria.

Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, nel post partita, lo ha elogiato tracciando un paragone con Lukaku: “Cavani ci permette ora di avere un punto di riferimento in area, una cosa importante per noi e che non abbiamo da quando è andato via Romelu Lukaku. Martial, Rashford e Greenwood sono infatti attaccanti con altre caratteristiche, lui ci dà molto equilibrio. Ha avuto un grande impatto”.

