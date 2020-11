Borussia M-Inter, Rose in conferenza: “Non ci snatureremo. Lukaku? Grande giocatore. Elvedi out”

Marco Rose, tecnico del Borussia Mönchengladbach, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League in programma domani in Germania contro l’Inter.

Ecco le sue parole: “Non ci snatureremo contro l’Inter, queste partite ci rendono più forti. In campo abbiamo i nostri principi, domani vogliamo portarli in campo per fare una bella partita e fare altri punti. Dobbiamo giocare una buona gara, affrontiamo una squadra top e perciò per noi non potrebbe esserci una partita più complicata. Siamo però felici di affrontare avversari così forti, lo faremo con la nostra sicurezza”.

Su Lukaku: “L’Inter basa molto il gioco su di lui. In area riesce a fare un grande lavoro, pulisce i palloni e trova facilmente la porta. Stiamo parlando di un grande calciatore”.

Out Elvedi: “Purtroppo ieri ha subito un lieve infortunio muscolare durante l’allenamento. Ecco perché domani non sarà con noi. Ci fidiamo comunque di chi andrà in campo. Lo sostituirà Tony Jantschke”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<