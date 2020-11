Hakimi non ingrana, Conte avvisa: “Giocare in Italia è diverso. Ha potenzialità ma deve migliorare in difesa”

Nella conferenza stampa alla vigilia di Borussia M’Glabach-Inter, Antonio Conte si è soffermato a parlare di Hakimi. L’esterno marocchino ex Real Madrid non ha brillato nelle ultime uscite con la maglia nerazzurra e le sue prestazioni hanno fatto discutere.

Le parole di Conte: “A me non piace mai parlare dei singoli. Lui ha importanti potenzialità, ma deve lavorare tanto, soprattutto nella fase difensiva. In Italia ci sono pressioni e aspettative molto più alte rispetto alla Germania o all’Inghilterra, dove c’è più enjoy. Qui ci sono molte più pressioni, deve lavorare sapendo anche lui che qui in Italia ci sono aspettative e pressioni totalmente diverse rispetto alla Germania”.

