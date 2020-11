Recoba, la sfida ai fornelli termina con un secondo posto a Masterchef Uruguay

Vi avevamo raccontato qualche mese della nuova sfida che l’ex giocatore dell’Inter Alvaro Recoba stava per iniziare: Celibrity Masterchef Uruguay. Il talento uruguaiano, dopo una vita passata ad incantare gli stadi mondiali con il suo mancino, ha scoperto una grande passione per la cucina e partecipando al concorso in cui si sono sfidati a colpi di padelle le celebrità.

L’avventura per Recoba è stata molto convincente, chiudendo il programma al secondo posto. Solo sconfitta in finale dunque per l’ex Inter a Celebrity Masterchef Uruguay, che ha visto vincitore Aldo Martinez.