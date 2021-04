CdS – Futuro Conte, con la conferma anche il rinnovo. Tutto dipende da Zhang. E i dirigenti…

Scudetto ma non solo: si preannunciano giorni decisivi in casa Inter

Antonio Conte ha chiesto chiarezza, l'arrivo di Zhang in Italia servirà a programmare insieme il futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, se il tecnico nerazzurro resterà accettando il nuovo piano di Suning, con ogni probabilità arriverà anche il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022.