Le probabili formazioni di Inter-Verona: tre ballottaggi per Conte. Sensi più di Eriksen

Le probabili scelte di Conte e Juric in vista della sfida valida per la 33esima giornata di Serie A

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci solo una novità nell'11 iniziale: Sensi infatti scalpita ed è in vantaggio su Eriksen per una maglia da titolare. Perisic-Young e Lautaro-Sanchez gli altri due dubbi, favoriti per ora il croato e l'argentino. Confermato il trio Skriniar-de Vrij-Bastoni davanti ad Handanovic, Hakimi sulla destra con Brozovic e Barella in mediana. In avanti, nonostante i gol sbagliati contro la Spezia, fiducia ancora a Lukaku.