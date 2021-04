Verso Inter-Verona, Vidal e Kolarov ancora out. Sensi e Vecino scalpitano

Le ultime novità di formazione in vista della gara contro il Verona

Archiviata la trasferta contro lo Spezia , l' Inter pensa subito alla prossima gara che vedrà i nerazzurri impegnati domenica alle 15 contro il Verona di Ivan Juric . La squadra di Antonio Conte vuole i tre punti per archiviare il più presto possibile il discorso scudetto e per conquistare quegli otto punti che mancano per il grande traguardo.

Come riporta il Corriere dello Sport, ieri nella ripresa degli allenamenti Vidal e Kolarov hanno lavorato ancora a parte e saranno ancora fuori per la gara contro il Verona. Per quanto riguarda la formazione, da oggi inizieranno le prove tattiche ed è probabile un turno di riposo per Christian Eriksen, apparso un po' stanco nelle ultime uscite. Al suo posto si contengono una maglia da titolare Sensi e Vecino che scalpitano per giocare dall'inizio.