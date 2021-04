Accadde Oggi – 23 Aprile 2011: delizia Sneijder, l’Inter batte la Lazio

La punizione magistrale del cigno olandese aiuta l'Inter nella rimonta contro i biancocelesti

"Il protagonista odierno della rubrica Accadde Oggi è l'olandese volante Wesley Sneijder: colonna portante dell'Inter del triplete, trequartista ineguagliabile e cecchino dai calci piazzati, il 23 aprile del 2011 proprio su calcio di punizione fece impazzire San Siro, permettendo all'Inter di battere la Lazio. non è un momento facilissimo per la squadra di Massimo Moratti: orfana di Josè Mourinho e affidata a Leonardo, l'Inter non riuscirà a confermarsi campione d'Italia perdendo il testa a testa contro il Milan di Allegri, anche se riuscirà a chiudere alla grande un fantastico ciclo portando a casa la settima Coppa Italia della sua storia.