MVP Passione Inter – Spezia-Inter, Hakimi e Lautaro in lotta per il podio

Il marocchino è stato eletto migliore in campo dai tifosi nerazzurri

Dopo il pareggio contro lo Spezia, i tifosi nerazzurri hanno eletto Achraf Hakimi come uomo partita. Il marocchino è stato autore dell'assist per il pareggio di Perisic e ha sgroppato per tutta la partita sulla fascia. Il marocchino si avvicina quindi al terzo posto conquistando 5 punti, 3 punti anche per Lautaro Martinez e 1 punto per Ivan Perisic.