CdS – Inter, cessioni imminenti per il risanare il bilancio: Agoume e gli altri talenti

La dirigenza nerazzurra deve risanare il bilancio in rosso

Come riporta il Corriere dello Sport, Marotta, Ausilio e Antonello dovranno agire a seconda degli obiettivi fissati. Pare scontata la cessione di uno o due giocatori, possibilmente entro il 30 giugno per limitare il bilancio in rosso nella chiusura. L'obiettivo può essere in parte raggiunto con la vendita di qualche giovane: Lucien Agoume è il nome più caldo visto il suo grande talento e il contratto in scadenza nel 2022. Il nome del giovane centrocampista non è l'unico e anche gli altri talenti che l'Inter ha in giro e stanno facendo bene potrebbero essere sacrificati. I soldi incassati da queste eventuali cessioni, almeno una parte, potrebbero essere poi reinvestiti sul mercato.