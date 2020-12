CdS – Highlander Barella, per Conte è insostituibile. Riposo? Dovrà attendere la sosta

Nicolò Barella a suon di grandi prestazioni si sta prendendo tutto il palcoscenico nerazzurro. A soli 23 anni sta già dimostrando grandissima personalità e soprattutto una crescita importante rispetto allo scorso. Per Antonio Conte infatti è l’unico insostituibile nel centrocampo dell’Inter, e nonostante alcuni acciacchi è partito da titolare in 9 delle 12 giornate di Serie A, mentre ha fatto en plein in Champions League.

Come riportato dal Corriere dello Sport è lui l’highlander nerazzurro, superando una distorsione alla caviglia in sole 48 ore prima del match decisivo contro lo Shakhtar Donetsk. Barella ha sicuramente bisogno di rifiatare, ma dovrà aspettare la sosta natalizia. Nelle ultime due partite, fondamentali per proseguire la rincorsa alla vetta, Conte non rinuncerà al suo insostituibile.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<