Verso Inter-Spezia – Brozovic recupera, Vidal dalla panchina: le ultime di formazione

Si ritorna in campo e dopo la vittoria importante di mercoledì a San Siro contro il Napoli l’Inter di Antonio Conte ospiterà alle 15 di nuovo in casa lo Spezia. I nerazzurri arrivano da cinque vittorie consecutive in Serie A e sono a caccia della vetta distante solo un punto.

Il tecnico interista ha recuperato dall’infortunio Marcelo Brozovic, uscito anzitempo proprio mercoledì per un problema al piede. Arturo Vidal – tornato anche lui a disposizione – partirà solo dalla panchina. Cambio sulla destra invece, dove tornerà Achraf Hakimi. Ecco le ultime di formazione secondo Gazzetta.it:

INTER-SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All: Conte.

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Deiola, Ricci, Pobega: Gyasi, Nzola, Farias. All: Italiano.

